دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردت وزارة الداخلية المصرية على ما أوردته إحدى القنوات الإخبارية العربية بشأن تلقيها رسائل من سجناء من جماعة الإخوان المسلمين.

وقال بيان للوزارة، صباح الاثنين: "نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تناولته إحدى القنوات العربية بشأن تلقيها رسائل من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والتى أعلنوا خلالها تبرؤهم من الجماعة".

واعتبر المصدر أن "ذلك يأتى فى إطار الإدعاءات المتكررة من جانب جماعة الإخوان الإرهابية وترويجها لتلك المزاعم لمحاولة الخروج من حالة العزلة التى تمر بها بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام"، بحسب البيان.

كانت قناة إخبارية عربية ذكرت أنها تلقت رسالة من أعضاء للجماعة داخل السجون المصرية، طلبوا خلالها "البراءة والانسلاخ من جماعة الإخوان".

كما أوردت القناة أن نائب القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، حلمي الجزار، طلب من الإعلامي ماجد عبدالله في فضائية "الشرق"، المعبرة عن الجماعة وتُذاع عبر يوتيوب، أن ينقل عبر قناته رسالة تطلب فيها من السلطات المصرية الصلح والعفو مقابل اعتزالها السياسة وإطلاق سراح مسجوني الجماعة.