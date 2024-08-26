قطر تزود الكويت بالغاز الطبيعي بموجب اتفاق جديد مدته 15 عامًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت مؤسسة البترول الكويتية وشركة قطر للطاقة، الاثنين، اتفاقية تشتري بموجبها الكويت من قطر نحو 3 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويًا لمدة 15 عامًا.

ويسري العمل بالاتفاقية بداية من مطلع عام 2025، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

خلال حفل توقيع الاتفاقية، أكد الشيخ نواف الصباح، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، أهمية الاتفاق "البالغة"، مُشيرًا إلى أنه بُني على الاتفاق مماثل في عام 2020. وتحصل بموجبه الكويت على 3 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المُسال لمدة 15 عامًا، منذ عام 2022.

وبذلك ستمد قطر الكويت بإجمالي قوامه 6 ملايين طن من الغاز المسال سنويًا.

وقال الشيخ نواف الصباح إن مؤسسة البترول الكويتية حريصة على تلبية احتياجات الدولة من الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء.

وتأتي الاتفاقية في غضون موجة انقطاعات في التيار الكهربائي بالكويت، بدأت في يونيو/حزيران الماضي، بسبب اضطرابات في إمدادات الغاز.

ووعد مسؤولو الكويت بعدم تكرار انقطاعات الكهرباء، فيما دعوا إلى ترشيد الاستهلاك، وسط ارتفاعات قياسية لدرجات الحرارة، وزيادة الاعتماد على مبردات الهواء.

من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، سعد الكعبي، الذي وقع الاتفاقية كما الشيخ نواف الصباح، إن "هذه الشراكة طويلة الأمد... تشكل عنصرًا محوريًا في دعم أهداف الاستدامة لدولة الكويت وخاصة في مجال توليد الكهرباء".

وتنتج قطر 77 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، وتخطط لرفع قدرتها الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويًا قبل نهاية العقد الحالي، وذلك عندما كان الكعبي يعلن عن خطط بلاده لإنجاز توسعة جديدة في "حقل الشمال الغربي"، في فبراير/شباط الماضي.