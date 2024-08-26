السعودية.. الأمن العام يلقي القبض على سيدتين من اليمن ويعلن السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، مساء الأحد، أنه تم القبض على سيدتين من الجنسية اليمنية لسرقتهما مصوغات ذهبية في منطقة الرياض، وتم ضبط بعض المسروقات بحوزتهما.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا إن "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض ألقت القبض على مخالفة لنظام أمن الحدود ووافدة من الجنسية اليمنية لسرقتهما مصوغات ذهبية من محل تجاري".

وأضاف الأمن العام السعودي أنه "ضبط بحوزتهما بعض المسروقات، وأنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن العام السعودي صورة ومقطع فيديو للسيدتين وأرفقهما بمنشوره عبر حسابه على "إكس".