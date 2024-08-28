(CNN) -- قال مصدر، لشبكة CNN إن المفاوضات الفنية حول تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستنتقل من العاصمة المصرية القاهرة إلى العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء.

وأضاف المصدر أن حركة "حماس" ردت على أحدث مقترح محدث في القاهرة يهدف إلى سد الفجوات صاغه الجانب الأمريكي بشكل أساسي، ومع ذلك، كانت اجتماعات القاهرة "بناءة،" واعتبرت "نقطة انطلاق جديدة" حضرها الجميع.

وذكر أن الوسطاء من الولايات المتحدة وقطر ومصر سيواصلون العمل على سد الفجوات المتبقية في العاصمة القطرية.

وقال مسؤول إسرائيلي، لـCNN، إن وفدا إسرائيليا سيتوجه إلى الدوحة للمشاركة في المفاوضات.

وفي سياق متصل، ​قال مسؤول أمريكي إن منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك التقى، الثلاثاء، في الدوحة مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وقال المسؤول: "تضمن اللقاء بحث اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية بعد زيارة رئيس الوزراء القطري لإيران".