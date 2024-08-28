القبض على مصري ولبناني بفيديو تنشره داخلية الكويت وتكشف تفاصيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت وزارة الداخلية الكويتية، الثلاثاء، عن ضبطها تشكيلا عصابيا مكونا من 3 أشخاص أحدهم مصري الجنسية ناشرة مقطع فيديو لعملية ضبطهم.

ونشرت الداخلية الكويتية عبر صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) مقطع فيديو من عملية الضبط قائلة بتعليق: "بناءً على توجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، برصد أية أنشطة مخالفة وتكثيف عمليات البحث والتحري ضد الخارجين عن القانون ومكافحة الجريمة بكل حزم، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة في إدارة البحث والتحري، من الإيقاع بتشكيل عصابي مكون من (3) أشخاص ’مواطن ومصري ولبناني‘، تورطوا في الإتجار بالإقامات والتزوير والتلاعب عبر شركات نقل البضائع".

وتابعت: "أظهرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتحويل إقامات العمالة المتواجدة في البلاد إلى الشركة، وتسجيل مركباتهم الشخصية بهدف الحصول على أكبر عدد ممكن من إجازات تسيير المركبات، وتقديمها للجهات المختصة لزيادة (تقدير الاحتياج)، مما يمكّن الشركة من استقطاب العمالة وإصدار رخص قيادة كويتية مقابل مبالغ مالية للأشخاص غير المطابقين لشروط الإدارة العامة للمرور".

وأضافت: "تمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتؤكد وزارة الداخلية التزامها التام بتطبيق القانون بحزم، وتشدد على أن رجال الأمن سيظلون بالمرصاد لكل من يحاول انتهاك القانون".