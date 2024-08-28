الإعلاميون من القتلى للمفقودين.. تقرير يكشف آخر الأرقام بحرب غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ألحقت الحرب الإسرائيلية في غزة خسائر غير مسبوقة في صفوف الصحفيين منذ أن أعلنت إسرائيل الحرب على حماس في أعقاب هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها لجنة حماية الصحفيين حتى 27 أغسطس 2024، أن ما لا يقل عن 116 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام كانوا من بين أكثر من 41000 قتلوا منذ بدء الحرب، مما يجعلها الفترة الأكثر دموية للصحفيين منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين في جمع البيانات في عام 1992.

ويواجه الصحفيون في غزة مخاطر كبيرة بشكل خاص أثناء محاولتهم تغطية الصراع أثناء الهجوم البري الإسرائيلي، بما في ذلك الغارات الجوية الإسرائيلية المدمرة، وانقطاع الاتصالات، ونقص الإمدادات، وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع. وهذا يعني أنه أصبح من الصعب على نحو متزايد توثيق الوضع، وتقوم لجنة حماية الصحفيين بالتحقيق في حوالي 350 حالة إضافية تتعلق بعمليات قتل واعتقالات وإصابات محتملة.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن اللجنة حتى 27 أغسطس، تأكد مقتل 116 صحافياً وإعلامياً، منهم 111 فلسطينياً، وإسرائيليان اثنان، وثلاثة لبنانيين، وقد تم الإبلاغ عن إصابة 33 صحفيًا، واختفاء صحفيين اثنين، واعتقال 53 صحفياً. كما شملت البلاغات الاعتداءات المتعددة والتهديدات والهجمات الإلكترونية والرقابة وقتل أفراد الأسرة.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على بيانات صادرة عن لجنة حماية الصحفيين تتعلق بالانتهاكات ضد الصحفيين منذ السابع من أكتوبر 2023.