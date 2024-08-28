"لا نريد أن نعيش نكبة أخرى".. شاهد ما قاله رياض منصور عن إخراج الفلسطينيين من رفح والضفة

(CNN)-- قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 9 أشخاص على الأقل قتلوا في الضفة الغربية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية الليلة الماضية، وذلك بعد بيان مشترك سابق لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة أكدتا فيه على أن عدد القتلى بلغ 10 على الأقل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 7 فلسطينيين وصلوا إلى مستشفى في طوباس واثنين إلى مستشفى في جنين.

وتأتي هذه الأنباء بعد أن شن الجيش الإسرائيلي غارات وضربات جوية خلال الليل، في عملية قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنها كانت تهدف إلى "إحباط البنية التحتية للإرهاب الإسلامي الإيراني"، حيث قال في منشور على منصة إكس (تويتر سابقا): "يعمل جيش الدفاع الإسرائيلي منذ الليلة بقوة كبيرة في مخيمي اللاجئين في جنين وطولكرم لإحباط البنية التحتية للإرهاب الإسلامي الإيراني المقامة هناك".

وأضاف الوزير الإسرائيلي إن إيران تعمل في الضفة الغربية من خلال "تمويل وتسليح الإرهابيين وتهريب الأسلحة المتطورة عبر الأردن"، قائلا: "يجب علينا أن نتعامل مع هذا التهديد بنفس الطريقة التي نتعامل بها مع البنية التحتية للإرهاب في غزة، بما في ذلك الإخلاء المؤقت للسكان الفلسطينيين وأي خطوة ضرورية، هذه حرب مثل أي حرب أخرى، ويجب أن نفوز بها"، كما كتب.