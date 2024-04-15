تحدث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مع مذيعة شبكة CNN، بيكي أندرسون، حول الضربات التي نفذتها إيران ضد إسرائيل، وعما إذا كان قد تم تحذير الأردن قبل الهجوم الوشيك من قبل إيران، وما قيل للسفير الإيراني عند استدعائه في عمّان.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بين وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ومذيعة شبكة CNN، بيكي أندرسون:

بيكي أندرسون: هل تم تحذيركم قبل الهجوم الوشيك من قبل إيران؟ أعني استدعيتم السفير الإيراني بسبب تصريحات قلتم إنهم قالوها ضد الأردن. إذن أولاً، هل تم تحذيركم؟ وثانيًا، هل يمكنك توضيح ما قيل للسفير الإيراني؟ أعني، هل يعتقد الأردن أنه يتعرض لتهديد متزايد من قبل إيران ووكلائها في هذه المرحلة؟

أيمن الصفدي: انظري، أعني أنه ليس سرًا أنه قبل أيام من الهجوم، كان واضحًا للجميع أن الانتقام الإيراني أصبح وشيكاً. وكنا ندرك ذلك كما كانت العديد من البلدان الأخرى. وفيما يتعلق بمسألة عدم التوافق مع السفير، فقد فعلنا ذلك ردًا على ما نعتقد أنها معلومات مضللة ضارة تنقلها وكالة الأنباء الإيرانية ضد الأردن وتهاجم الأردن. وقلنا لهم بكل وضوح وبشكل صريح أن هذا غير مقبول. مشكلتهم مع إسرائيل وليس مع الأردن. ولن نسمح باستمرار مثل هذه المعلومات المضللة ضد الأردن، وسننتقم إذا استمروا في ذلك.

لا نريد صراعا مع إيران، ولا نريد صراعًا في المنطقة كلها، ولكن لكي تتطور علاقات جيدة مع إيران، علينا معالجة جميع أسباب التوتر مع إيران والتي تشمل بعض التدخل وبعض التهديدات ضد أمننا القومي، بما في ذلك من خلال الميليشيات التابعة لإيران التي تحاول إغراق الأردن بالمخدرات والأسلحة.

ولكن مرة أخرى، أعتقد أننا بحاجة إلى التركيز، القضية هنا ليست إيران، القضية هنا العدوان على غزة. القضية هنا هي الإجراءات غير القانونية والضارة للغاية لفلسطينيي الضفة الغربية. هذا يجب أن يتوقف. وكما قلت يا بيكي، لا أحد يريد التصعيد، كلنا نريد تهدئة الأمور، لكن الخطوة الأولى نحو ذلك هي إنهاء العدوان.

ونحن نرى هذا العدوان مستمرًا.

وأعتقد أن هناك نقطة أخرى أريد أن أقولها، وهي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أراد دائمًا إثارة نوع من المواجهة مع إيران. والآن، مع استمرار الضغط الدولي على إسرائيل لوقف العدوان في غزة، فإن القتال مع إيران هو أمر نعتقد أنه يعتقد أنه يمكن أن يخفف هذا الضغط ويمكن أن يصرف الانتباه عن غزة ويركز على هذه المواجهة الجديدة. ما نقوله لجميع شركائنا في المجتمع الدولي، إن القضية موجودة في غزة والضفة الغربية، ويجب أن يستمر تركيزنا على ذلك، لأنه ما لم نحل ذلك، فإن فرص التصعيد بالمنطقة ستستمر.