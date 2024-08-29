الإمارات.. طحنون بن زايد في قطر بعد أيام على زيارة وزير دفاع السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصل نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان إلى العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، وذلك بعد زيارة قام بها وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان للدوحة، الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية بتقرير أنه جرى خلال لقاء الشيخ طحنون وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد "استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وكانت وكالة الأنباء السعودية قد ذكرت في تقرير سابق، الاثنين أن الأمير خالد وخلال لقائه أمير قطر "استعرضا العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وبحثا سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"،.

وأضافت الوكالة السعودية أن اللقاء حضره وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.