تقرير يكشف كلفة رصيف غزة العائم بعد فشله بتقديم حجم المساعدات المنشود

(CNN)-- سمح الرئيس جو بايدن بعملية الرصيف المضطربة في غزة، حيث حذر المسؤولون من أن جهود المساعدات الإنسانية ستواجه تحديات الطقس في البحر الأبيض المتوسط ومشاكل أمنية في منطقة حرب نشطة، وفقًا لتقرير هيئة رقابية حكومية صدر حديثًا.

ويخشى مسؤولون من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أيضًا من أن يؤدي التركيز على الرصيف إلى صرف الانتباه عن الجهود الأكبر لإعادة فتح المعابر البرية إلى غزة، والتي يُنظر إليها على أنها وسيلة أكثر كفاءة وراسخة لنقل كميات كبيرة من الإمدادات الإنسانية.

ووجد تقرير المفتش العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن الرصيف الذي يعاني من سوء الأحوال الجوية والمشاكل الأمنية المتكررة، والذي تبلغ تكلفته 230 مليون دولار، عمل لمدة 20 يومًا فقط على مدى شهرين، مما أدى إلى تقديم جزء صغير من المساعدات المقصودة. فبدلاً من تقديم ما يكفي من الغذاء لنحو 500 ألف فلسطيني كل شهر لمدة ثلاثة أشهر، قدم الرصيف مساعدات كافية لـ 450 ألفًا فقط لمدة شهر واحد.

وقال نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية، نائب الأدميرال براد كوبر، للصحفيين بعد إغلاق الرصيف، إنه خلال تشغيله، قدم الرصيف 19.4 مليون رطل من المساعدات لغزة.

واعترف بايدن، الذي أعلن عن الرصيف خلال خطابه عن حالة الاتحاد في مارس، بأن الرصيف لم يرق إلى مستوى التوقعات، قائلًا إنه شعر "بخيبة الأمل" خلال مؤتمر صحفي في يوليو. وقال: "كنت آمل أن يكون هذا أكثر نجاحا".

بدأ الرصيف، المعروف باسم Joint Logistics Over-the-Shore (JLOTS)، عملياته في 17 مايو/أيار. لكنه كان يعمل لمدة أسبوع تقريبًا قبل أن ينهار بسبب الأمواج العاتية، وهي المرة الأولى من بين عدة مرات أجبر فيها الطقس الرصيف على التوقف عن العمل. وكانت وزارة الدفاع تعتزم استخدام الرصيف لمدة ثلاثة أشهر قبل أن تجعل البحار العملية غير مستدامة، لكن "الأمواج الهائجة والرياح العاتية بدأت في وقت أبكر مما كان متوقعا"، كما وجد التقرير، مما يقلص الفترة التي يمكن فيها استخدام الرصيف بشكل فعال.

وقال التقرير إن الرصيف لا يمكنه العمل بفعالية إلا في "موجات قصيرة ومعتدلة"، على الرغم من أن البحر الأبيض المتوسط في كثير من الأحيان يكون به "رياح وأمواج شديدة". وفقًا للتقرير، أثار أحد خبراء وزارة الدفاع في JLOTS قضايا الطقس هذه في اجتماع بدء التخطيط.

وقال التقرير إن حرب غزة كانت المرة الأولى التي يستخدم فيها البنتاغون الرصيف المؤقت لدعم الجهود الإنسانية في منطقة حرب نشطة تواجه تحديات أمنية كبيرة.

طوال فترة تشغيل الرصيف، دافعت الإدارة عنه كوسيلة فعالة لتدفق المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها. وكان الرصيف جزءا من جهد أكبر لإيصال المساعدات إلى غزة، وهو جهد تعقد بسبب الإغلاق المتكرر للمعابر البرية إلى القطاع الساحلي.

"كان الرصيف المؤقت جزءًا من استجابة شاملة للوضع الإنساني المتردي في شمال غزة، والذي شمل أيضًا توصيل المساعدات عبر المعابر البرية وعمليات الإنزال الجوي، وكان له تأثير حقيقي - حيث تم توصيل ما يقرب من 20 مليون رطل من الغذاء والمياه التي كان من الممكن أن تكون لولا ذلك وقال شون سافيت، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، في بيان لشبكة CNN: "لم تذهب إلى من هم في أمس الحاجة إليها".

حتى عندما كان الرصيف يعمل، فإن الطرق المزدحمة والطرق البرية التي تتغير باستمرار جعلت من الصعب تشغيل الرصيف بشكل فعال. وكان الجيش الأمريكي على اتصال منتظم مع الجيش الإسرائيلي، وكذلك مع برنامج الغذاء العالمي، الذي كان مسؤولا عن توزيع المساعدات بمجرد تسليمها إلى الشاطئ في غزة.

ووفقا للتقرير، أشار موظفو برنامج الأغذية العالمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى "حالات متعددة" لنهب قوافل المساعدات والهجمات على مستودعات برنامج الأغذية العالمي واحتجاز السائقين أو إطلاق النار عليهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تصبح طرق التوزيع المخطط لها بسرعة مناطق إخلاء "في غضون ساعات" بناءً على العمليات العسكرية الإسرائيلية، مما يجبر المسؤولين على تغيير خطط النقل.

وخصصت وزارة الدفاع أكثر من 1000 جندي وبحار أمريكي للعملية، بالإضافة إلى عدة سفن.

وخلال مهمة الرصيف، أصيب أيضًا ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية. بينما تعرض اثنان من المصابين لإصابات طفيفة وعادا إلى الخدمة في نفس اليوم، كان الجندي الثالث في حالة حرجة وتم نقله مرة أخرى إلى الولايات المتحدة في يونيو لتلقي العلاج في مركز بروك الطبي العسكري في سان أنطونيو، تكساس.

أصبح الرصيف إلى حد ما نقطة محورية للهجمات على بايدن، حيث انتقد أعضاء الكونجرس الجمهوريون العملية وتوقفاتها المتكررة.

في يونيو/حزيران، أرسل النائب الجمهوري مايك روجرز، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، رسالة إلى كبار مسؤولي إدارة بايدن قال فيها إن الرصيف المؤقت “مليء بالانتكاسات، ويتم تهميشه في كثير من الأحيان أكثر من تشغيله، ولا يمكن تصنيفه إلا على أنه” باعتباره إهدارًا فادحًا لأموال دافعي الضرائب.