دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وفقًا لتقرير صادر عن معهد الطاقة تحت عنوان "المراجعة الإحصائية لطاقة العالم"، وصل إنتاج النفط العالمي في 2023 إلى مستوى قياسي يزيد قليلا عن 96 مليون برميل يوميا. وظلت الولايات المتحدة أكبر منتج حيث شهد إنتاجها نموًا يزيد عن 8%.

وبناء على البيانات الظاهرة في التقرير، تصدرت منطقة الشرق الأوسط الحصة الأعلى من الإنتاج العالمي للنفط في 2023، بمقدار %31.3، حيث تصدرت السعودية المرتبة الأولى في حجم الإنتاج من بين الدول العربية، ليصل حجم إنتاجها للنفط 531 مليون برميل في 2023، لتليها العراق بمقدار 213 مليون برميل ومن ثم الإمارات بـ 176 مليون برميل.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على ترتيب الدول العربية وفقًا لحجم إنتاج النفط خلال عام 2023.



