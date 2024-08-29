دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص يحمل الجنسية الهندية أقدم على قتل مواطن بصورة وحشية كاشفة بعض التفاصيل.

وأوضحت الداخلية السعودية في بيان: "أقدم شيرومبا عبدالقادر عبدالرحمن - هندي الجنسية - على قتل يوسف بن عبدالعزيز بن فهد الذكير - سعودي الجنسية - وذلك بضربه على رأسه بأداة صلبة عدة مرات مما أدى إلى وفاته".

وتابعت: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا. وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بالجاني يوم الخميس الموافق 25/ 2/ 1446هـ بمنطقة الرياض".

وأضافت: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".