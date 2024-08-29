--(CNN) نفذ الجيش الإسرائيلي غارات وغارات جوية في أجزاء متعددة من الضفة الغربية المحتلة في وقت مبكر من يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 11 فلسطينيا على الأقل في هجوم تقول إسرائيل إنه الأكثر توسعا منذ سنوات.

أكد جيش الدفاع الإسرائيلي أنه أطلق عملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب خلال الليل مع جهاز الأمن الإسرائيلي (ISA) في مناطق جنين وطولكرم شمال الضفة الغربية.

أظهرت المؤشرات الأولية عملية إسرائيلية كبيرة ومشتركة، شاركت فيها طائرات بدون طيار وجرافات، وقوات عسكرية وأمنية، وأربع كتائب من شرطة الحدود الإسرائيلية، ووحدة نخبة من القوات السرية.

وتأتي العملية في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، حيث أصبحت الاشتباكات أكثر تواترا منذ أن بدأت إسرائيل حربها في غزة ردا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقال المتحدث الدولي باسم الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني، في مؤتمر صحفي إن إسرائيل حددت "استراتيجية منهجية في إيران" لتهريب الأسلحة والمتفجرات إلى الضفة الغربية.

وقال شوشاني يوم الأربعاء: “فيما يتعلق بجنين وطولكرم على وجه التحديد، شهدنا أكثر من 150 هجوم إطلاق نار ومتفجرات انطلقت من هذه المناطق وحدها خلال العام الماضي”.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية منذ استيلائها على الأراضي من الأردن عام 1967. وفي العقود التي تلت ذلك، قامت بتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، على الرغم من توقيع سلسلة من اتفاقيات السلام مع الفلسطينيين في التسعينيات.

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، أن 652 فلسطينيا، بينهم 150 طفلا، استشهدوا في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأصيب أكثر من 5400 آخرين.