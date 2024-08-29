(CNN)-- قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، الخميس، إنه تم التوصل إلى تعهد أولي بهدنة إنسانية في مناطق محددة في قطاع غزة للسماح بتسليم لقاحات شلل الأطفال. في وقت أكد مسؤول إسرائيلي بدء حملة التطعيم في الأول من سبتمبر/أيلول، فيما رحبت حماس بطلب الأمم المتحدة، وعبرت عن استعدادها "للتعاون مع المنظمات الدولية لتأمين هذه الحملة".

وقال ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، للصحفيين: "لدينا التزام أولي بوقفات إنسانية في مناطق محددة أثناء الحملة وندعو جميع الأطراف إلى وقف القتال بالطبع للسماح للأطفال والأسر بالوصول بأمان إلى المرافق وأجنحة التوعية المجتمعية وإيصال الأطفال الذين يمكنهم الوصول إلى المرافق للتطعيم ضد شلل الأطفال".

ويتوقع أن تبدأ أحدث حملة تطعيم في الأول من سبتمبر/أيلول، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من وسط غزة، ثم جنوب غزة، ثم شمال غزة.

وقال بيبركورن: "بدون وقفة إنسانية... لن يكون تسليم الحملة التي يتم تنفيذها بالفعل في ظل قيود لا تصدق وبيئات معقدة ممكنًا".

ما زال الفريق الفني لمركز عمليات الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية يجتمع ويستعد.

وبحسب بيبركورن، تم بالفعل تسليم 1.26 مليون جرعة من اللقاحات و500 حامل لقاح إلى غزة.

وقال المسؤول إنه من الأهمية بمكان الوصول إلى معدل تطعيم بنسبة 90% لوقف انتقال شلل الأطفال في غزة ومنع انتشاره دوليًا.

في سياق متصل، أكد مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، الذي ليس مخولاً التحدث إلى الصحافة، إن الوقفات الإنسانية ستبدأ في الأول من الشهر المقبل.

وقال المسؤول إنه ستكون هناك ثلاث مناطق، حيث سيتم تسليم اللقاحات وسط قطاع غزة، ثم إلى جنوب وشمال قطاع غزة.

وفي كل منطقة، ستستمر الهدنة الإنسانية لمدة 7 ساعات، ربما أقل أو ربما أكثر، وفقًا للمسؤول.

وقال باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحماس: "لقد رحبت حماس بطلب الأمم المتحدة بوقفة إنسانية لتنفيذ حملة التطعيم".

وأضاف أن حماس مستعدة "للتعاون مع المنظمات الدولية لتأمين هذه الحملة"، التي قال إنها تهدف إلى "خدمة وحماية" أكثر من 650 ألف طفل فلسطيني في قطاع غزة.

وقال نعيم إن حماس طلبت من المجتمع الدولي أن "تفي إسرائيل بالتزاماتها في القانون الدولي كقوة احتلال".

تواصلت شبكة CNN مع مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في المناطق (COGAT) للرد. ولم يقدم مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في المناطق معلومات على الفور حول كيفية هيكلة توزيع اللقاحات.

مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في المناطق مسؤول عن تتبع وتسجيل جميع المساعدات التي يتم إرسالها إلى قطاع غزة.