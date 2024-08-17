الصحة الفلسطينية: تسجيل أول إصابة بشلل الأطفال في غزة منذ 25 عاما

مسؤولة بمنظمة "كير" الإنسانية: اللوم على من لديه قدرة تغيير ما يحدث في غزة ولا يتصرف

(CNN)-- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، تسجيل أول إصابة بفيروس شلل الأطفال في غزة، والتي كانت خالية من الفيروس منذ 25 عاما، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "سجلت أول إصابة باليفروس في محافظات جنوب غزة، في مدينة دير البلح، لطفل يبلغ من العمر 10 أشهر لم يتلق أي جرعة من لقاح شلل الأطفال".

وأضافت الوزارة أنها تعمل مع "يونيسيف" لتطعيم الأطفال دون سن 10 سنوات في قطاع غزة على مدى الأيام القليلة المقبلة.

ووفقا لمنظمة "يونيسف"، تم اكتشاف الفيروس في عينات تم جمعها في يوليو/ تموز من خان يونس ودير البلح.

وحذرت وزارة الصحة في غزة، في بيان، من أن حملة التطعيم "لن تكون كافية دون حل جذري لمشاكل الصرف الصحي وتراكم النفايات بين خيام النازحين، وتوفير مياه شرب صحية ووقف العدوان الإسرائيلي".

وفي سياق متصل، دعت الأمم المتحدة و وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) و"يونيسيف" ومنظمة الصحة العالمية إلى وقف الأعمال القتالية في غزة للسماح بحملة تطعيم ضد شلل الأطفال.