(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الخميس، أن بحارة حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" أنقذوا اثنين من البحارة الإيرانيين المدنيين في المياه الدولية.

وقالت "سنتكوم"، في بيان: "في حوالي الساعة 7:00 صباحا يوم 23 أغسطس/ آب، نجح بحارة من حاملة الطائرات في انتشال اثنين من البحارة من الماء ونقلهما بواسطة مروحية لتلقي الرعاية الطبية والطعام والماء".

ونقل البيان عن قائد مجموعة حاملة الطائرات (9) كريستوفر ألكسندر قوله إن "مساعدة البحارة المنكوبين مهمة مجموعتنا مستعدة دائما لها، إنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، ويوضح أيضا أن البحرية الأمريكية قوة جاهزة عند استدعائها".

وأضاف: "بحارتنا وأطقم طائراتنا استجابوا بسرعة واحترافية، وأظهروا أنهم تلقوا تدريبا من الطراز العالمي".

وذكر البيان أن حاملة الطائرات التي تعمل في خليج عمان وحوله تجري حاليا عمليات روتينية في منطقة العمليات التابعة للقيادة المركزية الأمريكية، ولكنه لم يذكر البيان سبب تعرض الإيرانيين للمحنة أو أين تم إنقاذهم بالضبط.

وتعتبر عملية الإنقاذ جديرة بالملاحظة لأن حاملة الطائرات موجودة في المنطقة خصيصا لردع إيران ووكلائها الإقليميين عن ضرب إسرائيل أو تنفيذ هجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حاملة الطائرات بالبقاء في الشرق الأوسط بسبب المخاوف المتزايدة بشأن هجوم إيراني محتمل ضد إسرائيل. ظلت هذه المخاوف مرتفعة منذ مقتل زعيم "حماس" السابق إسماعيل هنية في طهران في يوليو/ تموز.