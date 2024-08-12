واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في بيان، الأحد، أن وزير الدفاع، لويد أوستن، أمر بإرسال غواصة صواريخ موجهة إلى الشرق الأوسط، وتسريع وصول مجموعة حاملة طائرات هجومية إلى المنطقة، قبل هجوم إيراني متوقع ضد إسرائيل.

وبحسب البحرية الأمريكية، كانت الغواصة "يو. إس. إس. جورجيا"، التي تعمل بالطاقة النووية والمسلحة بصواريخ كروز، تعمل في البحر الأبيض المتوسط ​​بالأيام الأخيرة، بعد أن أكملت للتو تدريبات قرب إيطاليا.

وأعلنت البنتاغون أن أوستن أمر الغواصة بالدخول إلى مياه الشرق الأوسط. ونادرا ما يتم الكشف علنا عن حركة الغواصات الصاروخية الأمريكية. وتعمل الغواصات التي تتحرك بالطاقة النووية في سرية شبه كاملة.

ويمثل الإعلان عن حركة الغواصة رسالة واضحة لردع إيران ووكلائها الذين تعتقد الولايات المتحدة وإسرائيل أنهم يستعدون لهجوم محتمل واسع النطاق ضد إسرائيل.

وجاء هذا الإعلان بعد مكالمة هاتفية بين أوستن ونظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت. وتحدث الوزيران عن "جهود ردع عدوان إيران وحزب الله اللبناني والجماعات الأخرى المتحالفة مع إيران في جميع أنحاء المنطقة".

وقالت البنتاغون إن أوستن أمر أيضا مجموعة حاملة الطائرات الهجومية "يو. إس. إس. أبراهام لينكولن" بالوصول سريعا إلى الشرق الأوسط. وكان وزير الدفاع أمر مجموعة حاملة الطائرات لينكولن بالتوجه إلى الشرق الأوسط في 2 أغسطس/آب الجاري، لكن سفنها قامت بزيارات لموانئ في غوام وسايبان على طول الطريق، بحسب البحرية الأمريكية.

وتتكون مجموعة حاملة الطائرات لينكولن من حاملة الطائرات، المزودة بطائرات شبح مقاتلة من طراز F-35C، بالإضافة إلى العديد من المدمرات.

وتعمل مجموعة حاملة الطائرات "يو. إس. إس. ثيودور روزفلت" في مياه الشرق الأوسط منذ عدة أسابيع الآن، مما يمنح الولايات المتحدة وجودًا هائلًا في المنطقة.

كما تعمل مجموعة "يو. إس. إس. واسب" للعمليات البرمائية، والتي تضم الآلاف من قوات مشاة البحرية القادرين على القيام بالعمليات الخاصة، بالفعل في البحر المتوسط.