دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشفت السلطات الأردنية عن تفاصيل في حادثة دهس متعمد لعنصر بالأمن في مدينة إربد، في حادثة أثارت تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية إن "فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي والأمن الوقائي وشرطة إربد والمختبرات الجنائية تمكنت من تحديد هوية سائق المركبة في حادثة الدهس المعتمدة التي تسببت بوفاة الوكيل محمد ابو عسكر من مرتب إدارة البحث الجنائي، وكل من كانوا برفقته ومداهمتهم داخل إحدى الشقق في محافظة العاصمة وإلقاء القبض عليهم جميعا".

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ "فرق التحقيق وفور تلقي البلاغ مساء أمس بقيام سائق إحدى المركبات وبعد إيقافه من قبل الوكيل محمد أبو عسكر أثناء واجبه الرسمي قام متعمدا بدهسه والفرار من المكان مما أدى إلى وفاته وهو يؤدي واجبه، باشرت بجمع المعلومات وتتبع المركبة التي عثر عليها بعد أن تركها من بداخلها ولاذوا بالفرار، حيث جرى التحفظ عليها والكشف عليها من قبل إدارة المختبرات الجنائية.. وأنه من خلال جمع المعلومات وخلال مدّة وجيزة تمكنت فرق التحقيق من تحديد هوية سائق المركبة ومن كانوا برفقته حيث بوشر تتبعهم والبحث عنهم".

وأضاف المتحدث: "جرى تحديد مكان اختباء أولئك الأشخاص بإحدى الشقق بمنطقة النصر شرق العاصمة، وجرت مداهمتهم وإلقاء القبض على سائق المركبة وأربعة أشخاص كانوا برفقته وبالتحقيق مع السائق اعترف بتعمده بدهس الوكيل محمد عامداً لأكثر من مرة والفرار من الموقع.. وجرى تحويل القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى والذي قرر توقيف السائق وشخص آخر برفقته بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن جناية القتل على موظف أثناء وظيفته وجناية التحريض على القتل ومقاومة رجال الامن العام".