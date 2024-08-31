فيضانات اليمن.. الأمم المتحدة تعلن حصيلة للخسائر البشرية والمادية

(CNN)-- أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن الفيضانات التي اجتاحت اليمن أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 97 شخصا خلال الشهر الماضي.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تأثر أكثر من 56 ألف منزل و20 محافظة جراء الفيضانات.

وأدت الأضرار التي خلفتها الفيضانات إلى تفاقم أزمة النزوح الداخلي في اليمن، فبحسب أحدث بيانات المفوضية، والتي صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، فإن حوالي 4.5 مليون شخص يحتاجون بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية.

ووفقًا لوكالة الأمم المتحدة، يعاني النازحون من انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير، فحوالي 85٪ من الأسر غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية اليومية، ولجأ العديد منهم إلى تقليل أحجام الوجبات أوعدم تناولها.