دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق متهم أفغاني الجنسية، بعد ثبوت اتهامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر إلى السعودية، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم عبدالقيوم شينواري، أفغانستاني الجنسية، على تهريب كمية من مادة الهيروين المُخدّر إلى المملكة"، طبقا لما نقلت وكالة "واس".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، طبقا للبيان.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجاني عبدالقيوم شينواري، أفغانستاني الجنسية، السبت، الموافق 27/ 2/ 1446 هجرية، بمنطقة مكة المكرمة"، حسبما أوردت وكالة "واس".