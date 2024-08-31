عملية عسكرية أمريكية عراقية تسفر عن مقتل 15 "داعشيا"

(CNN) -- أعلن الجيش الأمريكي، السبت، تنفيذ عملية مشتركة مع القوات العراقية أسفرت عن مقتل 15 عنصرا من تنظيم "داعش" بالعراق.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، إن العملية نُفذت، الخميس، ضد عناصر "داعش" الذين كانوا "مسلحين بالعديد من الأسلحة والقنابل اليدوية وأحزمة ناسفة".

وأضافت "سنتكوم" أنه لم يكن هناك ما يشير إلى وقوع إصابات بين المدنيين.

ووفقا للبيان، استهدفت العملية "قادة داعش لتعطيل وإضعاف قدرة التنظيم على التخطيط وتنفيذ هجمات ضد العراقيين، والأمريكيين والحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".

وأكد البيان أن التنظيم "لا يزال يشكل تهديدا للمنطقة وحلفائنا وكذلك وطننا".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة "ستواصل ملاحقة عناصر داعش بقوة مع التحالف والشركاء العراقيين".

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق من هذا الشهر أن العراق أرجأ الإعلان عن موعد انتهاء عملية "العزم الصلب"، وهي العملية العسكرية الأمريكية لمحاربة "داعش"، بسبب "التطورات الأخيرة"، مما أثار تساؤلات حول مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

وتحتفظ الولايات المتحدة حاليًا بنحو 2500 جندي في العراق يعملون هناك بصفة " تقديم المشورة والمساعدة" منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021، عندما أعلن الجيش الأمريكي انتهاء دوره القتالي في البلاد.