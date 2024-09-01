دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار مقطع فيديو متداول يظهر قيام 3 أشخاص باقتياد وإجبار شخص على ركوب سيارة وسط صرخات استغاثة منه، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، دفع بوزارة الداخلية المصرية للتعليق.

أعادت الداخلية المصرية نشر مقطع الفيديو المتداول بتدوينة على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلة بتعليق: "كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يظهر خلاله قيام ثلاثة أشخاص باقتياد شخص وإجباره على استقلال سيارة واستغاثته بالأهالي بالدقهلية.. بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المجني عليه (بائع متجول - مقيم بدائرة مركز شرطة شها بالدقهلية)، وباستدعائه وسؤاله قرر بوجود خلافات سابقة بينه وبين (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة) بسبب قيام زوجته بترك العمل لدى الأخير، ورغبته في عودتها للعمل مرة أخرى فحدثت بينهما مشادة كلامية وتحريره محضر بالواقعة".

وتابعت الداخلية قائلة: "في وقت لاحق قام الأخير بالاستعانة بثلاثة أشخاص مقيمين بمحافظة الدقهلية ’المعنيين بالفيديو المتداول‘ وقاموا باقتياده عنوة داخل السيارة ملك المذكور وأضاف المجنى عليه بعدم الإبلاغ لإنهاء الخلاف فيما بينهم وتنازله عن المحضر السابق تحريره".

وأضافت: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".