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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شجار جماعي بين أشخاص من الجنسية السودانية الأمر الذي أثار تفاعلا دفع بوزارة الداخلية المصرية لكشف ملابساته والتأكيد على أنه مقطع قديم.

مقطع الفيديو المتداول أعادت الداخلية المصرية نشره على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلة بتعليق: "أكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر إحدى الصفحات الخاصة بإحدى القنوات العربية على مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن الزعم بقيام بعض الأشخاص بالتعدي على آخر سوداني الجنسية ’قديم‘ وسبق تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في غضون شهر نوفمبر عام 2023".

وتابع بيان الداخلية: "أوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بتاريخ 5 نوفمبر 2023 بشأن حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة بين طرف أول: (4 أشخاص "سودانيين الجنسية" مصابين بجروح وكدمات متفرقة) ، طرف ثان: (خفيران خصوصيان أحدهما مصاب بكدمات) بسبب خلافات حول رغبة الطرف الأول في الإقامة بشقق سكنية خالية غير مملوكة لهم محل خفرة الطرف الثاني، تعدى خلالها الطرفيين على بعضهم البعض بالضرب محدثين ما بهم من إصابات".

وأضافت: "تم ضبط طرفي المشاجرة في حينه واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. وتولت النيابة العامة التحقيق".