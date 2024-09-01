حماس تعلق على مقتل الرهائن في غزة وكيف قتلوا

(CNN)-- أصدرت حركة حماس بيانا، الأحد، قالت فيه إن إسرائيل هي التي "تتحمل المسؤولية" عن مقتل الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي استعادة جثث 6 رهائن بعملية، السبت.

وقال المتحدث باسم حماس والقيادي البارز بالحركة، عزت الرشق، في بيان إن "من يتحمل مسؤولية استشهاد الأسرى لدى المقاومة هو الاحتلال الذي يصر على مواصلة حرب الإبادة والتهرب من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، والإدارة الأميركية بانحيازها ودعمها وشراكتها في هذا العدوان".

وقال الرشق إن الرهائن قتلوا في قصف إسرائيلي على غزة، لكنه لم يقدم تفاصيل.

وتواصلت شبكة CNN مع قوات الدفاع الإسرائيلية.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانيال هاغاري، قد قال في إفادة صحفية إن الرهائن الست قتلوا على يد حماس "قبل وقت قصير من وصولنا إليهم"، وأنهم كانوا في نفق بمنطقة رفح.

وقالت حماس إن "من سيدفع ثمن هذه الجرائم الوحشية وحرب الإبادة ضد شعبنا منذ أحد عشر شهراً هو نتنياهو وحكومته المتطرفة وكل من يدعم هذا العدوان".