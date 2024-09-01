أسامة حمدان لـCNN عن حالة باقي الرهائن الإسرائيليين في غزة: لا أحد لديه أي فكرة

(CNN)-- قال مسؤولون إسرائيليون إن عملية الجيش الإسرائيلي لاستعادة جثث 6 رهائن من غزة جرت بعد ظهر السبت بالتوقيت المحلي، لكن الأمر استغرق ساعات عديدة لتحديد هوية الجثث رسميًا وإخطار العائلات.

راشيل غولدبرج وجوناثان بولين، والدا الرهينة الإسرائيلي هيرش غولدبرج بولين، يحضران مظاهرة لعائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة في 29 أغسطس 2024. Credit: JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

وكان الرهينة الإسرائيلي الأميركي، هيرش غولدبرج بولين، من بين الرهائن الستة الذين تم العثور على جثثهم في غزة، وكشف الجيش الإسرائيلي عن أسماء الرهائن الخمس الآخرين الذين استعيدت جثثهم السبت، وهم إيدن يروشالمي، وكارمل غات، وألموغ ساروسي، وأليكس لوبانوف، وأوري دانينو

وكان غولدبرج بولين يبلغ من العمر 23 عامًا عندما اختطف من مهرجان نوفا الموسيقي أثناء هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأصيب بجروح خطيرة أثناء الهجوم وظهر في مقطع فيديو أصدرته الحركة في أبريل/ نيسان وقد فقد جزءًا من ذراعه اليسرى.

وبعد اختطافه، دعا والداه راشيل غولدبرج بولين وجون بولين أطراف محادثات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق.

وأصدر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بيانا بشأن وفاة هيرش غولدبرج بولين، بتدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) قال فيها: "هيرش غولدبرج بولين بطل أمريكي سيظل في الأذهان لطفه وإيثاره. قلوبنا تتألم من أجل جون وراشيل وعائلتهما بالكامل، وكذلك العائلات الأخرى التي علمت اليوم أن أحباءها لن يعودوا إلى الوطن.."