(CNN)-- أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإسرائيلية، الأحد، أن تشريح الجثث خلص إلى أن الرهائن الستة المتوفين الذين استعادت جثامينهم إسرائيل من غزة، قُتلوا برصاصات قصيرة المدى.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن وفاتهم تقدر بحوالي ما بين 48 إلى 72 ساعة قبل فحص صباح الأحد، مما يعني أنهم ماتوا على الأرجح بين الخميس وصباح الجمعة، بحسب المتحدث.

في وقت سابق، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانيال هاغاري، أن حماس قتلت الرهائن الستة "قبل وقت قصير من وصولنا إليهم"، لافتًا أنهم كانوا في نفق بمنطقة رفح.

واتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقتل الرهائن، بقوله: "أقول لإرهابيي حماس الذين قتلوا رهائننا وأقول لقادتهم - دمائكم على رؤوسكم. لن نهدأ ولن نسكت. سنلاحقكم".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "إسرائيل تجري مفاوضات مكثفة مع الوسطاء في محاولة للتوصل إلى صفقة، ولا تزال حماس تواصل بشدة رفض أي اقتراح".

في المقابل، حمّل المتحدث باسم حماس والقيادي البارز بالحركة، عزت الرشق، في بيان، إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية عن مقتل الرهائن، بسبب استمرار الحرب "والتهرب من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، والإدارة الأمريكية بانحيازها ودعمها وشراكتها في هذا العدوان"، حسب قوله.