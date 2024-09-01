نتنياهو بعد استعادة جثامين 6 رهائن من غزة: حماس قتلتهم وسنلاحقها

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القدس (CNN)-- اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حركة حماس بقتل الرهائن الست الذين اُنتشلت جثثهم من غزة، وقال إن "من يقتلون الرهائن لا يريدون صفقة"، بشأن غزة.

وفي رسالة مسجلة، الأحد، قال نتنياهو إنه صُدم حتى النخاع مما قال إنه "القتل الرهيب بدم بارد لستة من رهائننا".

وأضاف أن إسرائيل ستواصل ملاحقة حماس، واتهمها بعدم الرغبة في إجراء مفاوضات حقيقية منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأردف نتنياهو: "قبل ثلاثة أشهر، في 27 مايو الماضي، وافقت إسرائيل على صفقة لإطلاق سراح الرهائن بدعم كامل من الولايات المتحدة. ورفضت حماس. حتى بعدما حدثت الولايات المتحدة الخطوط العريضة للصفقة في 16 أغسطس الماضي- وافقنا، ورفضت حماس مرة أخرى".

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية وهو شخصيا "ملتزمان بمواصلة العمل نحو صفقة تعيد جميع رهائننا وتضمن أمننا ووجودنا".

وبدأ نتنياهو بيانه بالقول: "نحن في يوم صعب. قلب الأمة بأكملها ممزق"، قبل أن يقرأ أسماء الرهائن الستة.

وأضاف نتنياهو: "أقول لإرهابيي حماس الذين قتلوا رهائننا وأقول لقادتهم - دمائكم على رؤوسكم. لن نهدأ ولن نسكت. سنلاحقكم".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "إسرائيل تجري مفاوضات مكثفة مع الوسطاء في محاولة للتوصل إلى صفقة، ولا تزال حماس تواصل بشدة رفض أي اقتراح".