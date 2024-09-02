دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل تفاعلا باستشهاده بكلمة قالها العاهل السعودي الراحل، الملك فيصل بن عبدالعزيز، عن رؤيته لمستقبل المملكة بعد 50 عاما.

وقال الأمير تركي الفيصل خلال مشاركته في الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس الصندوق السعودي للتنمية، مساء الأحد: "قبل 50 عاما ونيف وبالذات في نفس العام الذي أُنشئ فيه الصندوق أو بعده بعام، الملك فيصل، الله يرحمه، أدلى بتصريح لصحفي يوما ما قبل وفاته، وسُئل في هذه المقابلة: كيف ترى المملكة العربية السعودية بعد 50 عاما؟ فكانت إجابته أنه يرى المملكة العربية السعودية بعد 50 عاما مصدر إشعاع للإنسانية"، بحسب مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية عبر منصة "إكس".

وأضاف الأمير تركي الفيصل غب مقطع الفيديو: "وها نحن اليوم نرى بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، رؤية الملك فيصل تتحقق في رؤية صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء".

وأوضح رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق: "فهذا الذي أردت أن أقوله لكم اليوم، ولنتذكر من توفي منهم رحمهم الله، ولندعو للملك سلمان والأمير محمد بن سلمان ليس فقط بالبقاء لنا ذخرا وللمسلمين عامة، ولكن أيضا لكي نستكمل مسيرتنا في الخمسين عاما القادمة".

وفي مقطع فيديو آخر نشرته قناة "الإخبارية"، رد الأمير تركي الفيصل ردا على سؤال كيف يرى السعودية بعد 50 عاما؟ فقال: "أعتقد أنه لن تكون السعودية فقط مصدر إشعاع للإنسانية، ولكن ستكون مركزا لكل ما يخدم البشر والإنسانية من جميع النواحي، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنموية، بإذن الله".

وتفاعل مستخدمون على منصة "إكس"، مع تصريحات الأمير تركي الفيصل وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

وتم تأسيس الصندوق السعودي للتنمية قبل 50 عاما، ويعكس الصندوق مسيرة ملهمة وإنجازات رائعة، وهو من "المآثر البارزة" للملك فيصل بن عبدالعزيز، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".