"لم يكن الأمر مغلقًا أبدًا".. تركي الفيصل لـCNN عن إعادة طرح التطبيع مع إسرائيل و"الطريقة الوحيدة" لإنهاء الصراع

تركي الفيصل يتحدث عن جدوى التطبيع مع إسرائيل: لم يغير شيئا من وضع غزة والضفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل وما رد به على المشككين بالمشاريع التي تقوم بها بلاده.

مقطع الفيديو المعاد تداوله مأخوذ من مقابلة أجراها الأمير تركي الفيصل ببرنامج "ذا كابيتول" العام 2022، حيث سئل عما يرد به على وسائل إعلام غربية تقول إن مشاريع مثل نيوم و"ذا لاين" مجرد حبر على ورق، حيث قال: "الإعلام بشكل عام كان سلبيا تجاه المملكة العربية السعودية وعليه مهما نقوم به سيوجهون انتقادات".

وتابع الأمير السعودي قائلا: "سأعطيكم مثالا، في العام 1975 وخطة الخمس سنوات التي أطلقتها المملكة بعد وفاة الملك فيصل بإعلان الحكومة السعودية تأسيس مدينتين صناعيتين واحدة على شاطئ الخليج في الشرق وواحدة على البحر الأحمر، الجبيل وينبع، والمشروعان في ذلك الوقت كانا يعتبران خياليين وأوهام وهاتين المدينتين هما نتاج البراعة والقدرة السعودية.."

واستطرد: "مضت هاتين المدينتين في انتاج الكثير من الصناعات التي تساعد الاقتصاد ليس السعودي وحسب بل العالم، وعليه نحن لا نولي اهتماما كبيرا بما يقوله الإعلام عن مشاريعنا.."