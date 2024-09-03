دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوقف النائب العام التمييزي جمال الحجار، الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بعد التحقيق معه الثلاثاء، في قصر العدل في ملف شركة "اوبتيموم"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

لا تزال طبيعة الاتهامات الموجهة إلى سلامة غير واضحة، لكن تقارير صحفية لبنانية أفادت أن التحقيق مع سلامة تطرق إلى ملف شركة أوبتيموم وعقودها المبرمة مع مصرف لبنان من أجل شراء وبيع سندات خزينة وشهادات إيداع بالليرة، مع اتهامات بغسيل أموال وحصول الشركة على عمولات.

وعقب القرار، قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري، إن "القضاء قال كلمته. ونحن نحترم قرار القضاء"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.

في صيف 2023، انتهت ولاية حاكم مصرف لبنان السابق التي دامت 30 عامًا، الاثنين، مصحوبة بواحدة من أسوأ الأزمات المالية التي واجهتها البلاد، وسط ضغوط وتحقيقات في لبنان وثلاث دول أوروبية بزعم اختلاس مئات الملايين من الدولارات. وخلف سلامة نائبه وسيم المنصوري، كقائم بالأعمال.

وسبق أن حقق قاض لبناني مع سلامة (74 عامًا) وصادر جوازي سفره، اللبناني والفرنسي، وذلك في مايو/أيار من العام الماضي، بعد صدور مذكرة للإنتربول. ونفى سلامة مرارًا وتكرارًا اتهامات موجهة له بالفساد.