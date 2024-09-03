كيف ردت مصر على مزاعم نتنياهو بتهريب السلاح إلى حماس في غزة؟

دبابات الجيش المصري تنتشر على طول الحدود مع قطاع غزة في 4 يوليو/تموز 2024 في العريش، بشمال شبه جزيرة سيناء.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الثلاثاء، عن رفض مصر لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو التي زعم خلالها أن حماس تحصل على السلاح من مصر عبر محور فيلادلفيا.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان عبر فيسبوك، إن مصر تعرب "عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم 2 سبتمبر/أيلول، والتي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة".

وأضافت وزارة الخارجية المصرية: "تؤكد مصر على رفضها لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن"، بحسب البيان.

وأشارت وزارة الخارجية المصرية في البيان، إلى أن "مصر تحمل الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية، والتي تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة".

وأكدت مصر حرصها على مواصلة "القيام بدورها التاريخي في قيادة عملية السلام في المنطقة، بما يؤدي إلى الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين، ويحقق استقرار جميع شعوب المنطقة".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن نتنياهو أن حركة حماس تحصل على السلاح من مصر عبر محور فيلادلفيا الذي يفصل بين قطاع غزة ومصر.

وتعهد نتنياهو، في مؤتمر صحفي، بأن تدفع "(حركة) حماس ثمنا باهظًا"، كما أكد أن إسرائيل "يجب أن تسيطر على محور فيلادلفيا"، ووصفه بأنه "خط أنابيب الأكسجين والتسليح لحماس"، فيما أقر بوجود خلاف داخل حكومته بشأن قرار وجود عسكري إسرائيلي في المحور.