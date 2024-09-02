ما مصير الصفقة بين إسرائيل وحماس بعد مقتل 6 رهائن في غزة؟ إليكم ما نعلمه

بعد العثور على جثث 6 رهائن في غزة.. مظاهرات في شوارع إسرائيل للمطالبة بصفقة

(CNN)-- تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "بأن يكون هناك رد فعل قوي" على وفاة الرهائن الستة الذين تم العثور على جثثهم في غزة هذا الأسبوع، ويخطط "لإيذاء حماس بطريقة لم تفعلها إسرائيل من قبل"، وفقًا لمسؤول إسرائيلي.

وقال المسؤول الإسرائيلي لشبكة CNN: "إن نية رئيس الوزراء الآن هي إيذاء حماس بطريقة لم تفعلها إسرائيل من قبل".

تحدث المسؤول أيضًا عن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، بالمطالبة بأن تظل القوات الإسرائيلية في ممر فيلادلفيا، وهو شريط يبلغ طوله 14 كيلومترًا (8.7 ميلًا) يمتد على طول الحدود بين غزة ومصر، في المرحلة الأولية من صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار المقترحة.

يخضع ممر فيلادلفيا حاليًا لسيطرة الجيش الإسرائيلي. كان استمرار نشر القوات الإسرائيلية على طول القطاع خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار نقطة خلاف رئيسية بين إسرائيل وحماس، حيث تقول حماس إن القوات الإسرائيلية يجب عليها الانسحاب من منطقة الحدود.

بحسب المسؤول، قال نتنياهو خلال اجتماع الحكومة، الاثنين: "كل من يقول إننا نستطيع مغادرة محور فيلادلفيا لمدة 42 يومًا يعرف جيدًا أن ذلك سيكون لمدة 42 عامًا"، مضيفا: "لن يسمح لنا العالم بالعودة. الجميع يدركون أهمية فيلادلفيا و(زعيم حماس يحيى) السنوار يفهم ذلك بشكل أفضل. لهذا السبب يصر. كل تهريب الأسلحة إلى غزة يتم عبر ممر فيلادلفيا. إذا غيرنا قرار مجلس الوزراء، فسيكون ذلك بمثابة جائزة إرهاب، ولن تعيدوا الرهائن".

وتطالب مصر بانسحاب القوات الإسرائيلية من ممر فيلادلفيا، وأثار ذلك خلافات على هامش مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن.

في نهايات أغسطس/آب، قال مسؤول مصري مطلع على المفاوضات لشبكة CNN، إن مصر لا ترغب في بقاء القوات الإسرائيلية في ممر فيلادلفيا و"تريد أن تسحب إسرائيل قواتها بالكامل من تلك المنطقة".

كان شبكة CNN، أفادت أن إسرائيل خطة معدلة تحتوي على خريطة لأماكن انتشارها، واقترحت تقليل عدد القوات والمواقع العسكرية على طول الممر، حسبما أفاد مصدر إسرائيلي.