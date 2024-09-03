"قفز من شرفة منزله".. الداخلية المصرية تكشف سبب موت متهم مطلوب ضبطه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علقت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، على ما قالت إنه "ادعاء" تداولته "صفحات جماعة الإخوان المسلمين" على وسائل التواصل الاجتماعي، يفيد بتعدي قوة أمنية على شخص مطلوب ضبطه، مما دفعه إلى إلقاء نفسه من شرفة شقته ووفاته بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة.

ونقلت الوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الثلاثاء، عن مصدر أمني أنه "نفى صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة (الإخوان الإرهابية) على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الادعاء بقيام قوة أمنية بالتعدي على أحد الأشخاص أثناء تنفيذ قرار النيابة العامة، مما دفعه لإلقاء نفسه من شرفة الشقة محل سكنه بمنطقة فيصل بالهرم والتسبب فى وفاته".

وأكد المصدر الأمني أن "حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 28-8-2024، وحال قيام قوة أمنية بتنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) متهم في قضية (نصب)، وبمجرد علمه بوصول القوة قام بالقفز من نافذة مسكنه، وسقط أرضاً بالشارع مما أدى إلى وفاته"، بحسب منشور الوزارة.

وأردفت وزارة الداخلية المصرية في منشورها قائلة إنه "تصادف تواجد شقيق المتوفى بمسكن المذكور أثناء حدوث الواقعة، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته".

كما نقل منشور الوزارة عن المصدر الأمني تأكيده أن "كافة الإجراءات تمت في الإطار القانوني دون أية تجاوزات، وأن ذلك يأتي في إطار ما دأبت عليه (الجماعة الإرهابية) من تزييف الحقائق وترويج الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام"، حسب قوله.