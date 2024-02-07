داخلية مصر ترد على "مزاعم" لجماعة الإخوان بشأن إضراب نزلاء أحد السجون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردت وزارة الداخلية المصرية، على ما قالت إنها "مزاعم" تداولتها جماعة الإخوان المسلمين، على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء الثلاثاء: "نفى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن مزاعم حول إضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل".

وأضافت الوزارة في منشورها أن "الأمور تسير بشكل طبيعى بجميع مراكز الإصلاح والتأهيل، ويتم تقديم الرعاية الكاملة لكافة النزلاء".

وختمت الوزارة منشورها قائلة: "إن ذلك يأتى ضمن سلسلة الادعاءات والأكاذيب التى دأبت الجماعة الإرهابية على ترويجها لمحاولة إثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام"، بحسب وصف الوزارة.