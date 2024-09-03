(CNN) – أصدرت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية بيانا تعليقا على استخدام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خريطة تشير إلى ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، ورأت أن ذلك يُمثل "استخفافا بالشرعية الدولية"، وفقا لبيان صدر، الثلاثاء.

وجاء في بيان الخارجية: "إن استخدام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لخارطة تضم الضفة الغربية لدولة الاحتلال، هو استخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها وبإرادة السلام الدولية والاتفاقيات الموقعة، وتحدٍ سافر للجهود الدولية المبذولة لوقف حرب الإبادة والتهجير وإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين".

وأشارت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية في البيان إلى أنها "تنظر بخطورة بالغة لهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، خاصة وأن الاحتلال يمارس أبشع أشكال الجرائم ضد شعبنا، في تجسيد عملي لمحاولة نفي الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة على طريق تهجيره من أرض وطنه"، حسب قولها.

وتابع بيان الخارجية: "ما عرضه نتنياهو من سياسة استعمارية عنصرية توسعية يمارسه على الأرض على سمع وبصر العالم، يحتم على المجتمع الدولي احترام التزاماته وتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية فوراً وقبل فوات الأوان".

وكان نتنياهو قد أثار جدلا واسعا بعد ظهوره في مؤتمر صحفي وهو يشرح أهمية السيطرة على محور فيلادلفيا مستخدما خريطة تشير إلى أن الضفة الغربية جزء من إسرائيل.