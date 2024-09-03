صورة أرشيفية لجنود إيرانيين يشاركون في "يوم الخليج الوطني" في مضيق هرمز، 30 أبريل/نيسان عام 2019.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مسؤول إيراني، الثلاثاء، وقوع حادث للباخرة الإيرانية "آرابختر 1" في المياه الكويتية مما أدى إلى غرقها وعلى متنها طاقم مكون من 6 أفراد إيرانيين وهنود، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقال المدير العام للسلامة والحماية البحرية في هيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، ناصر بسنده، إن الباخرة الإيرانية "آرابختر 1" تعرضت لحادث وغرقت في المياه الكويتية.

وبحسب ما نقلت عنه وكالة إرنا، أكد ناصر بسنده أن "عملية البحث والإنقاذ بدأت منذ اللحظات الأولى، وبعد تلقي خبر الحادثة، الأحد الماضي، في إطار تبادل المعلومات والتعاون بين مركز عمليات البحث والإنقاذ البحري في إيران والكويت"، طبقا لما أوردت الوكالة الإيرانية.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه "تجري جهود ومشاورات مع ممثلي وزارة الخارجية لتسريع عملية إنقاذ طاقم الباخرة الذي يضم 6 أفراد إيرانيين وهنود"، موضحا أنه "تم العثور على جثث 3 منهم حتى الآن"، حسبما أفادت إرنا.