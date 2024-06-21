عبدالملك الحوثي يزعم تفخيخ السفينة "توتور" قبل غرقها قبالة اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، قضية استهداف السفن قبالة السواحل اليمنية، وذلك في كلمة له، الخميس، نقلتها قناة المسيرة التابعة للجماعة.

وقال الحوثي في كلمته: "من أبرز العمليات في هذا الأسبوع، عملية الاستهداف لحاملة الطائرات الأمريكية [أيزنهاور]، للمرة الثالثة في شمال البحر الأحمر، استهداف بالصواريخ، ومطاردة، هي تهرب بعد الاستهداف لها، منذ بداية الضرب لها تتجه للهروب، واستمرت المطاردة والقصف، وهذا عمل مهم، وعمل مؤثر، وعمل جريء".

وتابع: "من أبرز المستجدات أيضاً في العمليات، هو غرق السفينة توتور [TUTOR]، بعد عملية نوعية نفذتها القوات البحرية، وهي عملية مهمة، ونوعية، وتمكَّن الإخوة المنتسبين للقوات البحرية من الصعود إلى السفينة، ومن تنفيذ عمليتهم في تفخيخها وتفجيرها، بعد إصابتها أولاً بزورق حربي، ثم الصعود إليها وتفجيرها، وهناك سفينة أخرى أيضاً موشكة على الغرق في خليج عدن".

وأضاف: "تأثير العمليات البحرية تأثير كبير على الأمريكي، على الإسرائيلي، على البريطاني، ومتصاعد، وأصبح العجز الأمريكي، والفشل الأمريكي والبريطاني في منع العمليات البحرية واضحاً، ومعترفٌ به في الأوساط الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية، وتأثيره على الوضع الاقتصادي متزايد، يعني: إلى مستوى أنَّ مصدِّري الملابس والإلكترونيات إلى أمريكا، بدأوا باستخدام الشحن الجوي المكلَّف، والبطيء، المتأخر، الذي لا يمكن فيه نقل كميات كبيرة، وكلفته أكبر بكثير، لكن هذا يعود إلى يأسهم من الاعتماد على البحر، وعلى التصدير والشحن عبر السفن. في المقابل كان هناك غارات خلال هذا الأسبوع، (أربعة وعشرين غارة أمريكية وبريطانية)، ولكن- الحمد لله- ليس لها تأثير".