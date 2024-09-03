دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل قصاصًا بحق باكستاني بعد ثبوت اتهامه بقتل مواطن سعودي، وتنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق متهمة من نيجيريا بعد ثبوت إدانتها بتهريب الكوكايين للمملكة، بحسب بيانين نشرتهما وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان: "أقدم علي أكبر نور أحمد، باكستاني الجنسية على قتل سعود بن علي بن بخيت الشيباني، وذلك بضربه بأداة حادة على رأسه، ثم دعسه بسيارته مما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب خلاف بينهما"، طبقا لـ واس.

وأضافت وزارة الداخلية السعودية أن "الأجهزة الأمنية تمكّنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله قصاصاً، وتأجيل استيفائه إلى حين تكليف القصّر من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة بتنفيذه، وأُيد الحكم من مرجعه، ثم صدر صك يتضمن ثبوت بلوغ ورشد القصّر من ورثة القتيل ومطالبتهم باستيفاء القصاص من الجاني، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًَا، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني علي أكبر نور أحمد، باكستاني الجنسية، الثلاثاء، الموافق 30/ 2/ 1446هجرية، بمنطقة مكة المكرمة"، حسبما أوردت وكالة "واس".

وفي بيان آخر، قالت وزارة الداخلية السعودية: "أقدمت فاوسات بالجون أبايومي، نيجيرية الجنسية، على تهريب مادة الكوكايين المخدر إلى المملكة، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب الجريمة، وبإحالتها إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقها حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليها وقتلها تعزيراً، وأصبح الحُكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً"، بحسب واس.

وأضافت الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجانية فاوسات بالجون أبايومي، نيجيرية الجنسية، الثلاثاء، 30/ 2/ 1446 هجرية، الموافق 3/9 /2024 ميلادية بمنطقة مكة المكرمة"، طبقًا للبيان.