شاهد.. قدرات الطائرة المسيرة الأردنية "شاهين"

عمّان، الأردن (CNN)-- حصلت CNN بالعربية، على مقاطع فيديو خاصة تظهر القدرات القتالية للطائرة المسيّرة أردنية الصنع "شاهين"، التي خطفت الأضواء في معرض العمليات الخاصة سوفكس 2024 بنسخته الـ14، والذي افتتحه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، في منطقة العقبة الاقتصادية جنوبي البلاد.

وظهرت "شاهين" أو UAV SHAHEEN (طائرة بدون طيّار موجهة بالليزر) للمرة الأولى في موكب العرض العسكري الخاص، الذي أقيم في 9 يونيو/ حزيران بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي ملك الأردن سلطاته الدستورية، إلا أن مرتادي معرض سوفكس تعرفوا على قدرات هذه المنظومة القتالية الجديدة المصنعة بسواعد أردنية التي دخلت الخدمة إلى سلاح الجو في 2024، وطورتها شركة "جدارا" للمعدات والأنظمة الدفاعية التي تأسست بالمملكة في 2005.

الطائرة المسيرة الأردنية "شاهين"

وتعتبر "شاهين"، منظومة استطلاع جوي مسلح، ولديها القدرة على التعامل مع الأهداف الثابتة والمتحركة، باستخدام الأسلحة الذكية الموجهة، كما أنها تعتبر إحدى الأسلحة الاستراتيجية لدى سلاح الجو.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها CNN بالعربية من شركة "جدارا"، فإن المسيّرة مزودة بصواريخ موجهة بالليزر، تستخدم لأغراض الاستطلاع والاستخبارات والمراقبة وضرب الأهداف، والحروب الالكترونية وتصحيح نيران المدفعية وتحديد الأهداف بالليزر وغيرها من الأغراض.

وتمتلك المسيرة "شاهين" القدرة على الاستطلاع والضرب بمدى متوسط إلى طويل، بوزن إقلاع يبلغ 820 كيلوغراما، كما أنها تمتع بقدرة عمل تمتد من 12 إلى 24 ساعة، ومدى تشغيلي يصل إلى 250 كيلومترا.

الطائرة المسيرة الأردنية "شاهين"

ويبلغ الحد الأقصى لارتفاع الإقلاع نحو 8 آلاف متر للطائرة المسيرة، وتصل سرعتها القصوى إلى 220 كم في الساعة، أما صواريخ "رعد" الموجهة المزودة بها، تتباين في أوزانها ومديات الرماية في مواصفاتها التقنية، ولديها قدرة اختراق عالية جدا تصل إلى 1500 مم (فولاذ 45).

ويظهر الفيديو الذي حصلت عليه CNN بالعربية من الشركة المصنعة، القدرات القتالية للطائرة المسيرة في محاكاة تجريبية حية، حيث تعمل في ظروف جوية مختلفة.