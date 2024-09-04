تستخدم أسلحة ذكية موجهة.. تعرف على قدرات منظومة "شاهين" أردنية الصنع

حصلت CNN بالعربية، على مقاطع فيديو خاصة تظهر القدرات القتالية للطائرة المسيّرة أردنية الصنع"شاهين"، وتعتبر "شاهين" طائرة دون طيّار موجهة بالليزر، وهي منظومة استطلاع مسلح.

ولدى "شاهين" القدرة على التعامل مع الأهداف الثابتة والمتحركة، باستخدام الأسلحة الذكية الموجهة. ولها "القدرة على الاستطلاع والضرب بمدى متوسط إلى طويل، بوزن إقلاع يبلغ 820 كيلوغرامًا". كما أنها تتمتع بقدرة عمل "تمتد من 12 إلى 24 ساعة، ومدى تشغيلي يصل إلى 250 كيلومترًا"، بحسب معلومات حصلت عليها CNN بالعربية من شركة "جدارا".

ووفقًا لـ"جدارا"، يبلغ الحد الأقصى لارتفاع الإقلاع نحو 8 آلاف متر للطائرة المسيرة، وتصل سرعتها القصوى إلى 220 كم في الساعة.