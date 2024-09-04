(CNN) – وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة التركية، أنقرة، في أول زيارة له إلى تركيا منذ توليه السلطة في مصر قبل عقد من الزمن، حسب فيديو نشرته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية الأربعاء.

وكتب السيسي عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أعرب عن سعادتي البالغة بزيارتي الأولى للجمهورية التركية، ولقائي مع فخامة الرئيس "رجب طيب أردوغان"، حيث تجمع بين دولتينا العريقتين علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، كما تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم المؤسس "مصطفى كمال أتاتورك"".

وأردف الرئيس المصري قائلا: "ولعل زيارتي اليوم، ومن قبلها زيارة فخامة الرئيس أردوغان للقاهرة، تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استناداً لدورهما المحوري في محيطهما الإقليمي والدولي، وبما يلبي طموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين".

وهذه الزيارة الأولى للسيسي إلى تركيا كرئيس لمصر منذ توليه الرئاسة في مصر قب عقد من الزمن تقريبا.