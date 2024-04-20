أنقرة، تركيا (CNN)-- قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، السبت، إنه ناقش "خطورة" الوضع في غزة مع نظيره المصري، سامح شكري والجهود المبذولة لزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأضاف فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع شكري بعد اجتماعهما في إسطنبول: "لقد أكدنا بشكل خاص على خطورة الوضع في هذه المرحلة التي وصلنا إليها في غزة، وما يجب القيام به".

وأوضح وزير الخارجية التركي: "لقد ناقشنا بالتفصيل الخطوات الدبلوماسية التي يمكن اتخاذها، وما يمكن القيام به بشأن المساعدات الإنسانية، وما هي الأساليب التي يمكن استخدامها لحل الدولتين على المدى الطويل".

وتعليقا على التوترات بين إسرائيل وإيران، قال سامح شكري إنهم قلقون بشأن التصعيد المستمر في المنطقة، داعيا الطرفين إلى ضبط النفس.

وأكد شكري أن "المزيد من الصراع العسكري يهدد البلدان في جميع أنحاء العالم".

وأضاف أنه "يهدد مصر ويهدد تركيا، وتمحورت محادثاتنا مع الوزير التركي حول هذه التطورات بشكل خاص، وأهمية بذل الجهود المشتركة لاحتواء التأثيرات السلبية".

وأشار وزير الخارجية التركي، إلى إن التعاون بين أنقرة والقاهرة ينعكس بفائدة كبيرة على شعبي البلدين وعموم المنطقة.

وأكد فيدان أهمية العلاقات بين البلدين قائلا: "التعاون بين مصر وتركيا له فائدة كبيرة لشعبينا ومنطقتنا". ولفت إلى أنه، ومن هذا المنطلق، أظهر البلدان إرادة للارتقاء بالعلاقات أكثر، حسبما نقلت عنه وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء.

وذكر فيدان أن "الإرادة في هذا الاتجاه ظهرت على مستوى القادة خلال زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى القاهرة في فبراير/شباط الماضي.

وأشار إلى أنه تم التوقيع في القاهرة على إعلان مشترك بشأن إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، بحسب "الأناضول".

وقال فيدان إن زيارة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي إلى تركيا بمناسبة اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى مُدرجة على جدول الأعمال.

وبدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبوزيد في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، السبت، إن "وزير الخارجية سامح شكري استهل زيارته الحالية إلى تركيا بعقد جلسة مباحثات مغلقة مع هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية..جهد مشترك نحو دفع العلاقات بين البلدين قدماً على كافة الأصعدة، وتنسيق مشترك حول التحديات الإقليمية والدولية".