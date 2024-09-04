دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمناورة "قوية" أدتها طائرة ميراج 2000 تابعة لسلاح الجو الإماراتي، خلال عرض جوي بمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء.

وحضر العرض الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي وشارك في العرض عدد من الطائرات والطيارين برز منها أداء طيار سعودي بمناورة وصفها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"المبهرة".

ويستمر معرض مصر للطيران ثلاثة أيام ابتداء من الثلاثاء في مطار العلمين الدولي في مصر.

ويشارك في المعرض 300 شركة وجهة من مصنعي الطائرات وصناعات الفضاء حول العالم يمثلون أكثر من 100 دولة إلى جانب ممثلي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية في مجال صناعة الطيران والفضاء، وفقا لما ذكرته بوابة الأهرام في تقرير.