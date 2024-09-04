مصر.. طيار سعودي يثير تفاعلا بمناورة "مبهرة" أمام السيسي بمعرض الطيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطائرة مقاتلة من طراز "نايفون" تابعة لسلاح الجو السعودي خلال أداء قدمه قائدها في سماء معرض مصر للطيران بحضور الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.

مقطع الفيديو المتداول نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلة بتعليق: "عرض جوي منفرد للطائرة السعودية ’تايفون‘ خلال معرض مصر الدولي للطيران والفضاء".

ويستمر معرض مصر للطيران ثلاثة أيام ابتداء من الثلاثاء في مطار العلمين الدولي في مصر.

ويشارك في المعرض 300 شركة وجهة من مصنعي الطائرات وصناعات الفضاء حول العالم يمثلون أكثر من 100 دولة إلى جانب ممثلي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية في مجال صناعة الطيران والفضاء، وفقا لما ذكرته بوابة الأهرام في تقرير.