بسبب صور كهذه.. إيران تستدعي سفير أستراليا في طهران.. لماذا؟

أظهرت الصورة التي نشرتها السفارة الأسترالية في إيران على موقع إنستغرام موظفين يرتدون اللون الأرجواني ويحملون طبقًا من الكعك الأرجواني.

(CNN)-- تسببت سلسلة من الصور على منصة إنستغرام تظهر دبلوماسيين يرتدون اللون الأرجواني ويستمتعون بتناول الكعك، بخلاف بين إيران وأستراليا، حيث تم استدعاء السفير الأسترالي لشرح السلوك "غير المحترم".

ونشرت السفارة الأسترالية في طهران صورًا، الاثنين، للاحتفال بيوم ارتداء اللون الأرجواني، وهو احتفال سنوي لشباب مجتمع الميم تأسس في أستراليا، بتعليق ورد فيه: "اليوم، وكل يوم، نحن ملتزمون بتهيئة بيئة داعمة، حيث يمكن للجميع، وخاصة شباب مجتمع الميم، أن يشعروا بالفخر بكونهم أنفسهم".

وأثار المنشور إدانة سريعة من وزارة الخارجية الإيرانية، التي اعتبرته "غير محترم ومخالف للمعايير الثقافية الإيرانية والإسلامية"، وفقًا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي قالت إن "صفحة إنستغرام الرسمية للسفارة الأسترالية في طهران روجت للمثلية الجنسية في منشور مهين".

ويشار إلى أن المثلية الجنسية غير قانونية في إيران، التي تعتبر العلاقات المثلية انتهاكًا للقيم الإسلامية، ويعاقب عليها بموجب قانون البلاد القائم على الشريعة الإسلامية.