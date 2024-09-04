(CNN) – أدى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، صلاة الميت على الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء، وفقا لمدير المكتب الخاص لولي العهد بدر العساكر.

ونشر العساكر صورا لولي العهد السعودي أثناء أداء صلاة الميت على الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز، عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا.

وعلق مدير المكتب الخاص لولي العهد على الصور قائلا: "سمو ولي العهد يؤدي صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز آل سعود - رحمها الله-".

وأعلن الديوان الملكي في السعودية، الثلاثاء، وفاة الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز آل سعود وأشار إلى أن الصلاة عليها ستُقام في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.