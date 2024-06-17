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ولي العهد السعودي يدعو إلى وقف فوري لـ"الجرائم الشنيعة" في غزة

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ضرورة الوقف الفوري لـ"الجرائم الشنيعة على أشقائنا في قطاع غزة"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (واس).

تصريحات ولي العهد السعودي جاءت خلال حفل الاستقبال السنوي في الديوان الملكي بقصر منى، الاثنين، لكبار القادة والشخصيات الإسلامية الذي أدوا فريضة الحج.

وقال ولي العهد: "يحل علينا عيد الأضحى المبارك، مع استمرار الجرائم الشنيعة على أشقائنا في قطاع غزة، وإننا إذ نؤكد ضرورة الوقف الفوري لهذا الاعتداء؛ فإننا نناشد بأهمية تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الإجراءات، التي تضمن حماية الأرواح في غزة".

وأكد الأمير محمد بن سلمان "أهمية تنفيذ القرارات الصادرة مؤخرًا من مجلس الأمن الدولي، بشأن مقترح الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة".

وقال ولي العهد السعودي إن المملكة "تجدد دعوتها للمجتمع الدولي، بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية؛ لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من الحصول على حقوقه المشروعة؛ وليتحقق السلام الشامل والعادل والدائم".

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