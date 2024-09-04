يمني تحرش بامرأة في المدينة المنورة.. الشرطة السعودية تكشف اسمه وفيديو بعد ضبطه

الشرق الأوسط
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يمني تحرش بامرأة في المدينة المنورة.. الشرطة السعودية تكشف اسمه وفيديو بعد ضبطه
صوؤة أرشيفية تعبيرية عامة لنساء في الرياض، بالسعودية العام 2004Credit: BILAL QABALAN/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلة السعودية، الثلاثاء، إلقاء القبض على وافد يحمل الجنسية اليمنية بعد إقدامه على التحرش بامرأة في المدينة المنورة.

ونشرت الداخلية السعودية مقطع فيديو يظهر الشخص المضبوط (من الظهر) على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) وذكرت أن اسمه هو عدي فتح محمود.

ويذكر أنه وبحسب نظام مكافحة التحرش في السعودية، فإن عقوبة من يرتكب جريمة تحرش هي السجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقد تصل العقوبة إلى السجن ما لا يزيد عن 5 سنوات، والغرامة لا تتخطى 300 ألف ريال (حوالي 80 ألف دولار)، أو بإحدى العقوبتين، وذلك عند العودة إلى ارتكاب الجريمة، أو في حالة كان ارتكابها في مكان عام أو ضد طفل أو أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقا لنظام مكافحة التحرش بالمملكة.

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