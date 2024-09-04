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مع وصول السيسي إلى أنقرة.. تركيا تصدر بيانًا بشأن تصريحات نتنياهو حول محور فيلادلفيا

الشرق الأوسط
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مع وصول السيسي إلى أنقرة.. تركيا تصدر بيانا بشأن تصريحات نتنياهو حول محور فيلادلفيا
Credit: AHMED HASAN/AFP via Getty Images)

(CNN) – تزامنا مع وصول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى تركيا، الأربعاء، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا رأت فيه أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة حول محور فيلادلفيا "غير مقبولة".

وجاء في بيان الخارجية التركية الذي نشرته قناة "TRT عربي" الرسمية التركية: "يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أكاذيبه بهدف التلاعب بالرأي العام من أجل التغطية على الجرائم التي يرتكبها في غزة، وعرقلة مباحثات وقف إطلاق النار"، حسب قولها. 

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وأردفت الخارجية التركية في بيانها بالقول: "إن ادعاءات نتنياهو الأخيرة ضد جمهورية مصر العربية، التي صاغها من أجل الحفاظ على الوجود العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، غير مقبولة". 

وختمت الوزارة بيانها بالقول: "نؤكد دعمنا جهود الوساطة المصرية لإنهاء الحرب في غزة ومد يد العون إلى أشقائنا الفلسطينيين". 

وعبرت دول عربية عن تضامنها مع مصر، بعد تصريحات نتنياهو حول "ضرورة" السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

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