دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وقعت مصر وتركيا، الأربعاء، 17 اتفاقية مشتركة خلال زيارة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي الأولى منذ توليه للسلطة إلى أنقرة واستقباله بمراسم رسمية حافلة من قبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية، فإن تركيا ومصر وقعتا 17 اتفاقية، تتضمن كل مما يلي: "مذكرة تفاهم بشأن تطوير المنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية الجديدة، واتفاقية تخصيص أرض بشأن تطوير المنطقة الصناعية في مدينة 6 أكتوبر الجديدة".

وتابعت: "مذكرات تفاهم في كل من مجال سياسة المنافسة، والتعاون في مجال التعليم العالي، والسكك الحديدية، والطيران المدني، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعاون العلمي والاقتصادي والفني في مجال الزراعة".

وأضافت الوكالة التركية: "شملت مذكرات تفاهم حول التعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية، ومجال ودعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومجال السياحة والثقافة، والمواضيع المالية والاقتصادية، والطاقة، ومجال العمل والتوظيف، وحماية البيئة، والتطوير العمراني، فضلا عن مذكرة بين وزارة الخارجية التركية، ووزارة الخارجية المصرية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج.. ووقّع الرئيسان أردوغان والسيسي على الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومصر".